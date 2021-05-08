شكرا لقرائتكم خبر عن بيع بطاقات لقاح «كوفيد- 19» لمرتادي المطاعم والنوادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

ألقت السلطات الأمريكية، القبض على مالك حانة بشمالي كاليفورنيا، باع بطاقات تلقي التطعيم المزيفة الخاصة بـ «كوفيد- 19» حسب الطلب للعملاء السريين التابعين للحكومة الأمريكية مقابل 20 دولاراً للبطاقة الواحدة. وأشار المسؤولون إلى أنها أول عملية من هذا القبيل على الصعيد الأمريكي.

وقال لوك بلهم الوكيل المشرف على العملية: «استخدم المزورون قلمين مختلفين من الألوان على البطاقات لجعلها تبدو وكأنها أصلية». وكانت كاليفورنيا، سمحت لمشغلي أماكن التجمعات مثل المطاعم، ونوادي الحفلات الموسيقية، والأحداث الرياضية بتسهيل دخول الأشخاص الذين تلقوا اللقاح على التطعيم؛ بحيث لا تكون متطلبات التباعد الاجتماعي صارمة.

وقال مسؤولون إنه بناء على بلاغ من مجهول إلى مكتب عمدة مقاطعة سان جواكين، ذهب أربعة عملاء سريين إلى الحانة مرات عدة واشتروا أربع بطاقات تطعيم مزيفة.

وأفادوا برؤية ثمانية آخرين على الأقل يشترون بطاقات مزيفة، لكنهم لم يكشفوا عن عدد البطاقات التي تم بيعها.

وعادوا إلى الحانة فيما بعد واعتقلوا صاحبها، وقال الوكلاء: «إنهم عثروا على بطاقتين أخريين مكتملتين و30 بطاقة فارغة إضافية مع آلة تغليف وجهاز قطع».