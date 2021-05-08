شكرا لقرائتكم خبر عن فى نقاط.. تعرف على دور وحدة المصدرين والمنتجين بالجمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن اصدرت الحكومة ممثلة في مصلحة الجمارك قرارًا بإنشاء وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» بمصلحة الجمارك نقدم أهم المعلومات حول آليات عمل هذه الوحدة ودورها، ويكون هدفها بالتعامل الإيجابى الفورى المباشر مع أى تحديات بالمنافذ الجمركية، وتبسيط ومیكنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة منظومة استيداء حقوق الخزانة العامة الدولة، ومساندة القطاع التصديرى فى مواجهة كورونا.

- الوحدة المركزية لدعم المصدرين والمنتجين تختص ببحث ودراسة الشكاوى المقدمة.

- التعامل مع المعوقات التى قد تُواجه الصادرات المصرية بالمواقع والمنافذ الجمركية.

-التنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية توحيدًا للجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

-المتابعة الدورية لإجراءات التغلب على المعوقات والمشاكل التي تُواجه المصدرين وال.

-التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بمجال التصدير بما يُحقق أهداف الوحدة.