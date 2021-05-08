دبي تحتضن أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية

دبي: ”الخليج 365”

أبرم مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع لـ «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية تعاون مع شركة «هواوي» العالمية، لإنشاء أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية حاصل على شهادة «Tier-III» ومعتمد من معهد «أب تايم» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. ويعتمد المبنى المستدام المحايد للكربون على الطاقة الشمسية بنسبة 100% بقدرة تتجاوز الـ 100 ميجاوات، ويعد ثاني مركز بيانات أخضر تطلقه شركة «مورو» بالاعتماد على الطاقة الشمسية في دبي.

وبحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، و «تشارلز يانج»، رئيس شركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط، وقّع الاتفاقية كل من المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «ديوا الرقمية»، و«جيواي لو»، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في دولة الإمارات.

وقال سعيد محمد الطاير: «يسهم مركز البيانات المستدام في تحقيق مبادرة «دبي 10X» التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مدينة المستقبل من خلال تطبيق اليوم ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات، كما يواكب تطلعاتنا في مسيرة التحول الرقمي المستدام واستشراف وصنع المستقبل، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، وأهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030. ويدعم المركز المحايد للكربون مسيرة دبي الرامية إلى تجاوز الهدف المحدد في استراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية الهادفة إلى تقليل الانبعاثات بنسبة 16% بحلول 2021، حيث نجحت الإمارة في خفض الانبعاثات الكربونية في دبي بنسبة 22% في عام 2019، أي قبل عامين من الموعد المحدد. ويعزز المركز مكانة شركة «مورو» التابعة لمجموعة «ديوا الرقمية» التي تضم أيضاً شركة إنفرا إكس وشركة ديجيتال إكس، بوصفها مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه يدعم مساعي هيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة».

وقال «تشارلز يانج»: «يُسعدنا أن نتعاون مع شركة «مورو» بوصفنا المزود الرئيسي للتكنولوجيا لأكبر مركز بيانات أخضر في المنطقة. ومن شأن هذا التعاون المهم ترسيخ أواصر شراكتنا مع شركة «مورو»، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمامنا لدعم أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى ضوء النمو الكبير الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة، نحن واثقون بأن هذه الاتفاقية ستعزز مساعينا لتطبيق وترسيخ التقنيات الرقمية المحايدة للكربون».

وقال مصطفى لوني، النائب الأول للرئيس في معهد «أب تايم» للشرق الأوسط وإفريقيا والهند الكبرى: نشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لتسريع تبني الجيل القادم من البنية التحتية لخدمة مواطنيها ومؤسساتها. إننا فخورون بإنشاء أكبر مركز بيانات حاصل على شهادة «Tier-III» ومعتمد من معهد «أب تايم» في المنطقة.