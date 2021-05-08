شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة حول التفكير الإبداعي في «سيدات أعمال أبوظبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورشة عمل تدريبية افتراضية، قدمتها الدكتورة ليلى حبيب البلوشي بعنوان: التفكير الإبداعي والابتكاري لرائدات الأعمال، شارك فيها العديد من سيدات ورائدات الأعمال والمبدعات من أصحاب المشاريع والأنشطة التجارية المختلفة.

ويأتي تنظيم البرنامج التدريبي ضمن سلسلة البرامج والمبادرات التطويرية، التي ينفذها المجلس بشكل دائم في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي 2020 - 2024، وتعزيزاً لوعي سيدات الأعمال بكافة الموضوعات المهمة واللازمة لتحسين أدائهن وتطوير أعمالهن.

ويهدف البرنامج إلى تزويد رائدات الأعمال بالمعارف التي تمكنهن من تنمية مهاراتهن الابتكارية واستراتيجيات التفكير الإبداعي الابتكاري وتوظيفها في تطوير مشاريعهن وحل المشكلات التي تواجههن بطريقة وأساليب مبتكرة، وذلك من خلال التعرف على مفهوم الإبداع والابتكار، والتفكير الإبداعي والابتكاري: مراحله، أساليب إطلاقه وطرق تنميته، كذلك تسليط الضوء على معوقات الإبداع والابتكار وطرق التغلب عليها، بالإضافة إلى التعرف على أدوات التفكير الإبداعي والابتكاري واستراتيجيات تنفيذ الفكرة، وعلى المهارات والمظاهر السلوكية لشخصية رائدة الأعمال المبدعة والمبتكرة.

وتناولت بعض ورش العمل في البرنامج الحديث حول سيكولوجية واستراتيجيات التغيير إلى شخصية مبدعة، من خلال تقديم تقييم ذاتي للمشاركات، وعرضاً لمنهجية التغيير وخطط عمل شخصية والملكية الفكرية.

وقد جاء تنفيذ البرنامج التدريبي في شكل ورشة عمل تتضمن تطبيقات عملية وعرض لبعض النماذج ومناقشة لبعض الحالات وذلك لصقل مهارات المشاركات، اللاتي أبدين التجاوب والتفاعل مع الورش العملية، وأعربن عن مدى استفادتهن واكتسابهن للمعارف والمهارات المطلوبة في مجال الإبداع والابتكار في المشاريع، مشيدات بالدور الريادي الذي يضطلع به مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وجهوده البارزة في تسخير كافة الممكنات من أجل دعمهن وتطوير أعمالهن.