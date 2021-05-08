شكرا لقرائتكم خبر عن فرص توتنهام في دخول المربع الذهبي تتقلص بخسارته أمام ليدز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليدز - رويترز

تقلصت فرص توتنهام هوتسبير الضئيلة أصلاً في إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم داخل المربع الذهبي بعد خسارته 3-1 من ليدز يونايتد في مباراة مثيرة السبت.

ويبقى توتنهام في المركز السادس ولديه 56 نقطة من 35 مباراة بفارق خمس نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع الذي يواجه المتصدر مانشستر سيتي في وقت لاحق السبت، بينما تقدم ليدز مركزين ليصبح في المركز التاسع برصيد 50 نقطة.

وأبدى رايان ميسون مدرب توتنهام المؤقت، الذي تعرض لأول هزيمة في الدوري منذ خلّف جوزيه مورينيو الشهر الماضي، أسفه على إلغاء هدف لهاري كين بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد خلال التعادل 1-1.

وقال ميسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "كان قراراً صعباً، لكن بالنسبة لي ليس تسللاً ولا يمكن تفهم التحولات التي قد تحدث في كرة القدم. كانت العقلية ستختلف إذا تحولت النتيجة إلى 2-1".

وهيمن أصحاب الضيافة في الشوط الأول ووضعهم ستيوارت دالاس في المقدمة بعد 13 دقيقة من متابعة لكرة ارتدت من الحارس هوجو لوريس بعد خطأ سيرجيو ريجيلون في التشتيت.

وأدرك سون هيونج-مين التعادل في الدقيقة 25 بإنهاء متقن لهجمة بعد تمريرة من ديلي آلي اخترقت الدفاع لكن ليدز لم ينزعج وأعاد باتريك بامفورد التقدم قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول بتسديدة قريبة المدى.

وألغي هدف آخر لكين بعد الاستراحة بجانب ركلة حرة لامست العارضة أثناء ضغط الزوار، قبل أن يعاقبهم ليدز بهدف ثالث.

وانطلق رافينيا من اليسار ومرر كرة مثالية إلى البديل رودريجو الذي لم يعط لوريس أي فرصة وهز شباكه بتسديدة متقنة في الدقيقة 84.

وقال بامفورد لمحطة (بي.تي سبورت): "لعبنا بشكل جيد دفاعياً في المباريات الأخيرة لبعض الأسباب، لكننا لم نصنع الكثير من الفرص، وهذا ليس جيداً بالنسبة لي، لكننا اليوم لعبنا بالتوازن المطلوب".