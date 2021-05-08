شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير «للموت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهى صناع المسلسل اللبناني «للموت» من تصوير كافة مشاهد المسلسل، واحتفلوا بنهاية التصوير بوجود طاقم العمل، ونشرت بطلة المسلسل ماجي بوغصن مجموعة صور ومقاطع فيديو من الاحتفال عبر «إنستجرام».

وكتبت معلقة: «اليوم خلّصنا تصوير، شكر كبير للمنتج جمال سنان على إيمانه بالمشروع، والمخرج فيليب أسمر، الكاتبة نادين جابر، وكل نجم وكل شخص اشتغل وتعب، شكراً للجمهور الرائع».

«للموت» يشارك في بطولته: دانييلا آل رحمه، باسم مغنية، محمد الأحمد، رنده كعدي، وقصة وسيناريو وحوار نادين جبر، إخراج فيليب أسمر.