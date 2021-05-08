شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تنعى جمال سلامة بـ «جاني بعد يومين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعت المطربة سميرة سعيد الموسيقار المصري الراحل جمال سلامة، الذي توفي مساء الجمعة، إثر إصابته بفيروس «كورونا». ونشرت سعيد تغريدة عبر «تويتر» عبارة عن مقطع من أغنيتها الشهيرة «جاني بعد يومين» من ألحان سلامة، وعلقت عليها: «قضيت اليوم ساعات وأنا أحاول نعي جمال سلامة، لا الكلمات تكفي ولا تعبر، ولا يمكنني اختصار مشواري الناجح معه، ولا الكتابة عن عبقريته الفنية أو ذكرياتي الجميلة الصعب حصرها معه في مجرد جملتين. جمال سلامة ستظل حاضراً بروحك الجميلة.. رحمة الله عليك».