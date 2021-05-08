شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين مهرجان أسوان و«جيمناي إفريقيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

وقع مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بروتوكول تعاون مع شركة جيميناي إفريقيا لريادة الأعمال، لتصبح بمقتضاه شريكاً استراتيجياً للمهرجان في تنمية وتطوير التكنولوجيا في صناعة السينما عبر الأجيال الجديدة من الشباب.

وقع البروتوكول السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء المهرجان، والمهندس عدلي توما، الرئيس التنفيذي للشركة، وأطلق الجانبان منصة إلكترونية لتلقي طلبات الشباب المهتم بالتدريب والعمل على تطوير تكنولوجيا صناعة السينما.

المنصة ستبدأ ببرنامج تدريبي مكثف على مقدمات السينما وعناصرها وفنونها، ينظم جزء منه عبر التقنيات الحديثة للتواصل، ويستكمل بورشة عملية احترافية أثناء انعقاد المهرجان بمدينة أسوان. وتقسم المنصة المتقدمين لمجموعات من الشباب أصحاب الخبرات والأفكار والخلفيات المختلفة، لتكوين فرق عمل لمشروعات أفكار في هذا السياق، خلال لقاء يجمع أصحاب الأفكار المميزة من هؤلاء الشباب بعدد من صناع التكنولوجيا.