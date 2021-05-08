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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم السبت 8-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)
1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.
يورو (EUR)
1 يورو يسجل 4.56 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.
ين يابانى (JPY)
1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 28.95 ين ياباني.
جنيه مصرى (EGP)
1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.
درهم إماراتى (AED)
1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.
بنحو 220.89 ريال بما يعادل 58.90$
سعر الذهب عيار 22
بنحو 202.48 ريال بما يعادل 53.99$
سعر الذهب عيار 21
بنحو 193.28 ريال بما يعادل 51.54$
سعر الذهب عيار 18
بنحو 165.67 ريال بما يعادل 44.17$
سعر الذهب عيار 14
بنحو 128.85 ريال بما يعادل 34.36$
سعر الذهب عيار 12
بنحو 110.44 ريال بما يعادل 29.45$
سعر أوقية الذهب
بنحو 6,870 ريال بما يعادل 1,832$
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,546 ريال بما يعادل 412.29$
سعر كيلو الذهب
بنحو 220,886 ريال بما يعادل 58,897$