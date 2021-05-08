الإسباني باكوا هيريرا مدرباً للمنتخب الأولمبي العراقي

بغداد: زيدان الربيعي

أسندت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، مهمة تدريب منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم إلى المدرب الإسباني باكو هيريرا.

وذكر مصدر في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، أن الهيئة أنجزت مفاوضاتها مع المدرب الإسباني باكو هيريرا الذي يبلغ من العمر 68 عاماً، لقيادة منتخب العراق الأولمبي خلال الفترة المقبلة؛ إذ من المؤمل أن يصل هيريرا إلى العراق خلال الأيام المقبلة؛ لتوقيع العقد بشكل رسمي.

يذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن في وقت سابق، عن ترحيل مدرب منتخب الناشئين عماد محمد لقيادة منتخب الشباب، فيما أكد ترحيل قحطان جثير مدرب منتخب الشباب السابق لمساعدة المدرب الإسباني هيريرا.

وأشارت مصادر وصفت نفسها بالمطلعة أن المدرب قحطان جثير يرفض العمل بصفة المدرب المساعد.