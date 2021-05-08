شكرا لقرائتكم خبر عن بورتلاند يحقق فوزاً ثميناً على ليكرز في صراع الأدوار الإقصائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجليس - رويترز

أحرز داميان ليلارد 38 نقطة ليقود بورتلاند تريل بليزرز إلى فوز ثمين 106-101 على ضيفه لوس أنجليس ليكرز في الصراع على التأهل للأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل سي.جيه ماكولوم 21 نقطة لصالح تريل بليزرز (38 فوزاً و29 هزيمة)، والذي تقدم إلى المركز السادس في القسم الغربي، بينما تراجع ليكرز (37-30) إلى المركز السابع.

وتتجنب الفرق التي تحتل المراكز من الأول إلى السادس، جولة الصعود إلى الأدوار الإقصائية.

ويخوض صاحبا المركزين السابع والثامن في كل قسم مواجهة فاصلة لتحديد الفريق الذي يحتل المركز السابع، ويلعب الفريقان التاسع والعاشر مباراة واحدة ويلتقي الفائز منهما مع الخاسر من مباراة السابع والثامن ويحصل المنتصر على المركز الثامن.

ومنح هذا الانتصار أيضاً تفوقاً حاسماً لبورتلاند في المواجهات المباشرة أمام ليكرز بعد فوزه في مباراتين من ثلاث جمعتهما في الموسم الحالي.

وسجل أنطوني ديفيز 36 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة ومرر خمس كرات حاسمة مع ليكرز الذي تعرض لهزيمته الثامنة في آخر عشر مباريات.

ولعب ليكرز بدون ليبرون جيمس المصاب في الكاحل ودينيس شرودر الذي غاب لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة.