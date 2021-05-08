شكرا لقرائتكم خبر عن حملة زايد الإنسانية تخفف معاناة فقراء باكستان خلال رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نجحت حملة زايد الإنسانية العالمية في التخفيف من معاناه المرضى الفقراء في القرى الباكستانية من خلال تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية مجانية تطوعية للآلاف من الأطفال والنساء والمسنين في القرى الباكستانية، تزامناً مع الاحتفالات بيوم زايد الإنساني، وتحت شعار «لا تشلون هم»، بإشراف أطباء الإمارات وباكستان من المتطوعين في برنامج القيادات الإماراتية الإنسانية الشابة وبالتنسيق مع وزارة الصحة وسفارة الإمارات لدى باكستان، في بادرة إنسانية مشتركة من المؤسسات الصحية والتطوعية والخيرية الإماراتية والباكستانية، ومن أبرزها مبادرة زايد العطاء، وجمعية دار البر، وبيت الشارقة الخيري، ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني، والمركز الباكستاني الطبي، ومركز الإمارات للتطوع.

وتشمل المحطة الحالية لحملة زايد الإنسانية العالمية 50 قرية باكستانية، استكمالاً للمهام التطوعية لـ«أطباء الإمارات» حول العالم، والتي تنفذها منذ تأسيسها عام 2000 واستفاد منها 26 مليون شخص.

وأكد جراح القلب الإماراتي، الدكتور عادل الشامري، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس إمارات العطاء، رئيس أطباء الأمارات، أن حملة زايد الإنسانية نجحت في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية لآلاف النساء والأطفال وكبار السن في 50 قرية باكستانية.

وأوضح أن الفرق الطبية الإماراتية والباكستانية الطبية التطوعية ركزت على توفير احتياجات المرضى من خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية، إلى جانب توفير مختلف الأصناف الدوائية وإجراء الفحوص الطبية إلى جانب تقديم خدمات صحية للنساء والأطفال والمسنين.

وأشاد الدكتور ممتاز البلوشي، مدير المستشفى الإماراتي الباكستاني الميداني المتنقل، بجهود فريق العمل المشرف على المستشفى الميداني من المؤسسات الصحية والتطوعية والإنسانية الإماراتية والباكستانية، والتي مكنت الأطباء من التطوع لعلاج المرضى من محدودي الدخل وتقديم العلاج المجاني للمرضى وبالأخص المصابين بأمراض مزمنة أو أمراض معدية.

وأكد يوسف عبد الله اليتيم، رئيس قطاع المشاريع الخيرية في جمعية دار البر، أن أطباء الإمارات وباكستان حرصوا على العمل المشترك والاستجابة السريعة لإيصال الخدمة الطبية والدواء المجاني للمرضى.

وقال سلطان الخيال، الأمين العام لمؤسسة بيت الشارقة الخيري، إننا نعمل حالياً على توسيع المناطق الجغرافية لعمل المستشفى الميداني لتغطية جميع المناطق الباكستانية.