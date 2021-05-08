شكرا لقرائتكم خبر عن «بيت الخير» توزع 4 ملايين عيدية و1.5 مليون لزكاة الفطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

أعلنت «بيت الخير» عن بدء توزيع زكاة الفطر والعيدية على الأسر المسجلة في كشوف الجمعية، وفق سياستها الثابتة في التوزيع قبل حلول عيد الفطر السعيد، ليتسنى للأسر المستحقة شراء احتياجاتها للعيد في الوقت المناسب، وإسعاد أبنائها في الأيام الفضيلة.

وأكد عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، استمرار «بيت الخير» في استقبال تبرعات المحسنين الراغبين بإخراج زكاتهم عن طريقها، وقال: «تنفذ الجمعية سنوياً حزمة من المشاريع الرمضانية والموسمية لإسعاد الأسر المتعففة، وقد رصدت هذا العام 4 ملايين درهم للعيدية، ومليوناً و500 ألف درهم لزكاة الفطر، وهذه المبالغ قابلة للزيادة حسب تبرعات المحسنين، حيث تستقبل الجمعية تبرعاتهم الكريمة لتنفقها على الفئات المستحقة، وتمد جسور التكافل المجتمعي».

وأشار إلى أن «بيت الخير» وفَّرت حلولاً سهلة وميسرة للمتعاملين لإخراج زكاة الفطر المترتبة عليهم، من خلال هواتفهم وأجهزتهم الذكية، بشكل سريع وسلس عن طريق التبرع عبر موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية التبرع عبر إرسال رسالة نصية قصيرة sms بقيمة 20 درهماً على الرقم 2313، إلى جانب التحويلات البنكية لحسابات الجمعية، والتبرع المباشر لمندوبي الجمعية الموزعين في مختلف إمارات الدولة.