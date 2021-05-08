شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الاقتصادية تلزم "شمس الهندسية" بسداد 50 مليون جنيه لشركة عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، إلزام هانى فاروق حسن شمس، وشركة شمس الهندسية والتجارة، والنيل الهندسية والتجارية، بسداد مبلغ 2 مليون و550 ألف دولار أمريكى بفائدة قانونية 5% منذ 6يونيو 2018، لصالح مدير شركة جونسون كونترولز اير كونديشن، كمديونية لاستغلالها العلامة التجارية الخاصة بالأخيرة، وفق العقد المبرم بينهما.

وكشفت أوراق الدعوى والتي حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، قيام المستشار حازم عبد الغفار رزقانة، الممثل القانوني لشركة جونسون كونترولز اير كونديشن، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد كلاً من هانى فاروق حسن شمس، وشركة النيل الهندسية والتجارية، "شمس وشركاه"، وشركة شمس الهندسية والتجارية، لإلزامهم بسداد مبلغ 2 مليون و550 ألف دولار أمريكى بفائدة قانونية 5% منذ 6يونيو 2018، بموجب عقد لتسوية الدين المستحق لشركة جونسون، نتيجة استغلال واستخدام العلامة التجارية الخاصة بالشركة المدعية.

وأوضحت أوراق الدعوى أنه بموجب عقد التسوية المؤرخ 19سبتمبر2017 المبرم بين المدعي بصفته، والمدعي عليهم اتفقا فيه الطرفين على تسوية المديونية المستحقة له في ذمة الشركتين المدعى عليهما الثانية والثالثة بضمانة المدعى عليه الأول بشخصه الناتجة عن عقدي التوزيع المؤرخ 1مارس 2013 وترخيص استغلال واستخدام العلامة التجارية ملك المدعى بصفته المؤرخ 29 يناير 2014 بأن يلتزم فيه المدعى عليهم بأداء مبلغ قدره مليونان وسبعمائة الف دولار امريكي على اقساط ربع سنوية تسدد في شهر سبتمبر وديسمبر ومارس تبدأ من شهر سبتمبر 2017 وينتهي في ديسمبر 2020 واذا التزم المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما بسداد الاقساط الثلاثة الأولى بأجمالي مبلغ 150 ألف دولار امريكي، وامتنعا عن سداد باقي الاقساط حتى تاريخه.

وأصدر الدائرة الرابعة الاستئنافية برئاسة المستشار جمال أحمد توفيق محمد وعضوية المستشارين هلال رمضان احمد البلبوشى وشريف فؤاد محمد الماحى، وامانة سر محمد زكريا، قرارها بالزام المدعي عليهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعي بصفته مبلغ وقدره 2 مليون و550 ألف دولار أمريكى مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق 6يوينو2018 وحتى تاريخ السداد وألزمت المدعي عليهم بالمصاريف ومبلغ مائة جنيها مقابل اتعاب المحاماة.