شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 8-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 8-5-2021، ثباتا أمام الجنيه بالبنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات يومى الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.95 جنيه للشراء، 52.09 جنيه للبيع، أما في البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 51.74 جنيه للشراء، 52.21 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الريال السعودى اليوم، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل سعره فى بنك الإسكندرية 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى استقرارا عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.74 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.95 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.95 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.83 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.96 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.02 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.45 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.