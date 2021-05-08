شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تسلط الضوء على تنوعها السياحي في «سوق السفر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) عن مشاركتها في دورة 2021 من معرض سوق السفر العربي؛ بهدف تعزيز مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية عبر استضافة مجموعة فريدة من الفعاليات والمبادرات والمشاريع المُصمّمة لدعم الزخم السياحي في دبي.

وينضم إلى جناح «دبي للسياحة» بالقاعة رقم (3) في مركز دبي التجاري العالمي هذا العام الاستثنائي أكثر من 70 ممثلاً عن الجهات الحكومية والمنشآت الفندقية، وشركات إدارة الوجهات، ومنظمي الجولات السياحية؛ حيث سيستقبل المعرض مجدداً الجهات المعنية والشركاء والزوار ضمن بيئة آمنة تراعي أعلى معايير السلامة في ضوء الجهود المبذولة لإنعاش قطاع السياحة العالمي.

وينطلق معرض سوق السفر العربي الذي يشكل محطة رئيسية على أجندة الأحداث العالمية للسياحة والسفر بشكل مباشر وبحضور شخصي خلال الفترة من 16 إلى 19 مايو/أيار الجاري، فيما ستقام نسخة افتراضية من 23 إلى 25 مايو/أيار؛ حيث سيطرح حواراً بنّاءً تحت شعار «بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة».

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «يقوم معرض سوق السفر العربي بدور أساسي في تعزيز قطاع السياحة على الرغم من التحديات التي يواجهها على مستوى العالم وانطلاقاً من كون دبي الوجهة المضيفة للمعرض وإحدى أبرز الشركاء الرسميين للحدث، تأتي مشاركتنا مع مجموعة من ممثلي القطاع كداعم أساسي للجهود العالمية المبذولة لمواكبة تطور الأوضاع الراهنة ودفع عجلة النمو السياحي لمرحلة التعافي من هذه الأزمة العالمية».

وأضاف كاظم: «نتطلع من خلال مشاركتنا إلى دعم مساعي معرض سوق السفر العالمي في إعادة انتعاش حركة السفر وتحسين ظروف الأعمال في القطاع كما سنستثمر تواجدنا في هذه المنصة المهمة لاستعراض مجموعة واسعة من المقومات السياحية والمبادرات، مع الحرص على وضع صحة وسلامة السكان والزوار على رأس قائمة الأولويات، وكذلك تحقيق استراتيجيتنا السياحية التي تتمثل في جعل دبي أكثر الوجهات المفضلة للزيارة وأكثرها استقبالاً للزوار وإحدى أبرز الأماكن السياحية حول العالم».

وتابع كاظم: «تعزز خطة دبي الحضرية 2040 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً رؤية المعرض؛ حيث ستمهد الطريق لمضاعفة العروض والتجارب التي تقدمها المدينة خلال العقدين المقبلين، إلى جانب تعزيز مكانة دبي كأفضل وجهات الإقامة والعمل والسياحة على مستوى العالم».

ويكشف جناح «دبي للسياحة» لزواره عن باقة متنوعة من العروض والأنشطة والمبادرات التي تتنوع مواضيعها كالتزام دبي بتعزيز موقعها كإحدى أكثر وجهات السفر أماناً حول العالم، وكذلك وضع خطط لإطلاق فعالية إكسبو 2020 دبي، واحتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات هذا العام.

برامج تعليمية

وستتمحور مشاركة «كلية دبي للسياحة» في المعرض حول استعراض برامجها التعليمية أمام شركاء السفر والسياحة، وأيضاً تسليط الضوء على دورها في إعداد الكوادر الوطنية الواعدة في قطاع الضيافة من خلال إطلاق مبادرات هادفة، مثل برنامج التوطين «مضياف» الذي يعمل على تشجيع مواطني الدولة للعمل في قطاع السياحة، وتزويدهم بالمعارف والمهارات الضرورية.

وستكشف الكلية عن برنامجها الحافل بالدورات التدريبية عبر منصاتها التعليمية الإلكترونية مثل منصة «نهج دبي» التي جرى تطويرها لتقديم سلسلة من الدورات الجديدة والتفاعلية لمواكبة الطلب المحلي وتوجهات السفر العالمية. كما ستقدم الكلية خمسة برامج مهنية بدوام كامل ومنح دراسية تستقبل طلبات التقدم في سبتمبر 2021 في مجالات خدمة المأكولات والمشروبات، ومكاتب الاستقبال، وإدارة الضيافة.

وتستعد «دبي للسياحة» للترويج للمدينة خلال معرض سوق السفر العربي، باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية وسيستضيف جناح دبي أنشطةً تقدمها الجهات الحكومية وروّاد القطاع، ما يعكس الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص في تعزيز تطور مشهد السياحة المتنامي في الإمارة.

ومن الجهات المشاركة في الجناح إلى جانب «دبي للسياحة» القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الصحة بدبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون، ومركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، وبلدية دبي.