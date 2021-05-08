شكرا لقرائتكم خبر عن 336 % نمو السفر بمبنى «الطيران الخاص» في دبي الجنوب الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهد مشروع «محمد بن راشد للطيران» في دبي الجنوب تسجيل قفزة نمو عالية في حركة الطيران الخاص خلال العام الجاري، حيث سجل مبنى الطيران الخاص زيادة قدرها 336% في الربع الأول 2021، بمجموع 4,904 رحلة مقارنة بـ 1,460 للفترة ذاتها من 2020 عبر 1,676 رحلة في الربع الأول 2019.

وتشمل حركات الطيران الخاص الرحلات المسجلة من قبل المشغلين الأرضيين الأربعة التي تعمل في مشروع محمد بن راشد للطيران، وهي: «جيتيكس إكزيكيوتيف أفييشين» و«جت أفييشين» و«دي سي أفييشين» و«إكزيكيو جيت ميدل إيست».

وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران: «شهدت حركة الطيران الخاص في مبنى الطيران الخاص زيادة بوتيرة متسارعة منذ يوليو الماضي، ما يمثل دلالة على نجاح حملة التطعيم الوطنية، والمكانة التي تتمتع بها دبي كوجهة مفضلة للسياح من جميع أنحاء العالم وعلاوة على ذلك، فقد احتلت دبي المرتبة الثالثة عالمياً والثانية في ترتيب المؤشر الفرعي فئة المدن الرئيسية ضمن مؤشر مدن المستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر 2022/2021 في التقرير الأخير الصادر عن «إف دي آي انتليجينس»، حيث برزت كوجهة لجذب للاستثمار الأجنبي المباشر ونتطلع إلى الحفاظ على هذه الأرقام في حركة الطيران الخاص، في إطار استعدادات دبي لاستقبال العالم خلال معرض إكسبو دبي 2020 الذي ينطلق في أكتوبر المقبل».

الجدير بالذكر أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية فرصاً استثمارية في مجال الطيران، حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الخاص والصناعات المرتبطة بقطاع الطيران.

ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب التي قامت بتطويره ليكون مركزًا لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم. ويسعى المشروع إلى تعزيز الصناعات الهندسية لتحقيق رؤية الإمارة بجعلها مركزًا رائدًا لقطاع الطيران.