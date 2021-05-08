حافلة كلوج الروماني تنسى اصطحاب نجم الفريق

الشارقة: ضمياء فالح

شوهد أوفيديو هوبان (38 عاماً) نجم فريق كلوج الروماني وهو يلاحق حافلة فريقه بعدما انطلقت من دون أخذه معها عقب الفوز على أكاديميكا كلينشيني صفر-1 في الدوري الروماني لكرة القدم.

وصرخ لاعب الوسط ولوح بيديه لكن بلا جدوى وانطلقت الحافلة التي نسي سائقها انتظار هوبان في رحلة 450 كيلومتراً للعودة لمعقل النادي مساء الخميس.

وبعدما أدرك اللاعب الروماني أن الصراخ لن ينفع أمسك بهاتفه ليتصل بأحد زملائه في الفريق ثم توقف أحد المارة وعرض عليه توصيله بسيارته الرينو للحافلة ليقفز هوبان من دون تردد للركوب مع شخص غريب.

وشارك المخضرم هوبان في الـ12 دقيقة قبل صافرة النهاية لكن يبدو أن طاقته التي ادخرها للعب 90 دقيقة ذهب معظمها لحادثة نسيانه في الشارع وحيداً.