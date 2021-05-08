شكرا لقرائتكم خبر عن بيع مليون نسخة من الرواية الفائزة بجازة غونكور 2020 في فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

اجتازت مبيعات رواية «لانومالي» لإيرفيه لو تيلييه الفائزة بجائزة غونكور 2020، وهي أرقى جائزة أدبية فرنسية، عتبة مليون نسخة، كما أعلنت دار «غاليمار» للنشر الجمعة.

وقال جان شارل غرونشتاين المدير التجاري لدار «غاليمار» لوكالة فرانس برس: «أسبوع بعد أسبوع، يستمر بيع الكتاب بشكل جيد جداً. لم نصل بعد إلى نهاية هذه الظاهرة». وتم تجاوز هذه العتبة الرمزية بفضل توزيع 20 ألف نسخة جديدة.

وتسارعت مبيعات «لانومالي» التي وزعت منها 12500 نسخة في آب/أغسطس 2020 والتي لم يتم إبرازها بين الكتب الأدبية لهذه الدار، بفضل اختيارها من قبل لجنة التحكيم لجوائز الخريف الأدبية.

ثم أدى إغلاق المكتبات من أواخر تشرين الأول/أكتوبر إلى أوائل كانون الأول/ديسمبر إلى تركيز المبيعات على بعض الأعمال الناجحة، بما في ذلك هذا الكتاب.

ورقم المبيعات الدقيق ما زال غير مؤكد. ووفقاً لـ«غاليمار»، يبلغ عدد النسخ الإجمالي 954 ألفاً (في فرنسا والخارج)، أما وفقاً لمجلس «جي إف كا» الذي استشهدت به مجلة «ليفر إيبدو» الشهرية، بيعت 770 ألف نسخة من الرواية في فرنسا.

وتدور «لانومالي»، وهي ثامن روايات إيرفيه لو تيلييه، حول تبعات حدث غريب يتمثل في تسيير رحلتين بين باريس ونيويورك صودف أنهما تحملان الركاب أنفسهم بفارق زمني لا يتعدى بضعة أشهر.

وتمزج الرواية ببراعة بين أنواع أدبية مختلفة بينها الرواية السوداء والسرد الأدبي الكلاسيكي والخيال العلمي.