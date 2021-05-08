شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 8-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 8 مايو 2021، وذلك وفق أحدث الأرقام المتاحة في سوق الصاغة، حيث يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 792 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

الذهب عيار 21 يسجل 792 جنيها

الذهب عيار 24 سعر 905.25 جنيه

الذهب عيار 18 سعر 678.75 جنيه

سعر الجنيه الذهب في مصر6336 جنيها.

وقد توجد بعض الفروق في سعر الذهب بمصر، من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخري بقيمة من جنيه إلى جنيهين فقط، وهي قيم غير مؤثرة في مجريات تداول الذهب في مصر.

وكان سعر الذهب سجل ارتفاعا ملحوظا بقيمة 4 جنيهات مستهل تعاملات أمس الجمعة، ليرتفع عيار 21 لمستوى 788 جنيها للجرام، وفي التداولات المسائية ارتفع 4 جنيهات أخرى ليسجل الذهب 792 جنيها للجرام، وهو السعر المستمر معنا في تداولات اليوم السبت.