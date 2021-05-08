شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. 14200 - 14400جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالسوق المحلى اليوم السبت 8-5-2021 وفقا للأسعار الصادرة عن المصانع المصرية.

وتبدأ اسعار الحديد في وفقا للأسعار الرسمية من المصنع مضاف عليها ضريبة القيمة المضافة 14٪، 14050 وتصل إلى 14200 جنيه للطن،. بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14200-14400 جنيه للطن.

واستقرت أسعار الأسمنت الأسود لتتراوح 700-800 جنيه للطن، و ترواح سعر طن الاسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، وأسعار الجبس سجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكانت غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات توقعت مضاعفة صادرات القطاع للسوق الليبى خلال الفترة المقبلة، مع انطلاق مشروعات الاعمار ودخول شركات مصرية في السوق الليبى للمساهمة فى هذا الملف، وفق تصريحات الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء.