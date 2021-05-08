شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. الطماطم من 1.5 لـ3.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 8-5-2021 استقرارا بسوق الجملة بأكتوبر حيث،. استقرت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والبسلة تتراوح بين 3-5 جنيهات، وترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وسعر الفاصوليا بين 4-7جنيهات للكيلو.

وتراوحت أسعار الطماطم تتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسعر الكوسة بين 1.5– 4.5 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار البطاطس بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، وأسعار تتراوح بين 3-5 جنيهات، الملوخية لتتراوح بين 3-6 جنيهات، واستقر سعر الثوم9- 15 جنيهات للكيلو، وأسعار الباذنجان تتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17- 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومى الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامى الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.