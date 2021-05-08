شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الدواء: 40 إلى 50 مصنعا جديدا بالقطاع تحت الإنشاء في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر بغرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات، أن هناك قرابة 40 إلى 50 مصنع جديد تحت الإنشاء حالياً وفق التقديرات المتاحة لدي الغرفة، مشيراً إلى أن أزمة فيروس كورونا عطلت بعض الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وكان الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء، أكد أن استراتيجية تطوير صناعة الدواء فى مصر تعتمد على عدد ركائز منها أن تتوافر لبعض القطاعات الخامات الدوائية، وتصنيع مشتقات الدواء كالامصال واللقاحات فضلا عن عمليات تسجيل الأدوية، ومراقبة عمليات الإنتاج والتخزين، وتوافر البحث فى مجال الدواء، مشيرا إلى أن الدولة استطاعت أن تقطع شوطا كبيرا فى مجال أبحاث الدواء.

يشار إلي أن سوق الدواء في به نحو 155 مصنع دواء، وقرابة 1200 شركة تجارية تصنع منتجاتها لدى الغير "التول Toll"، ونحو 20 شركة دواء أجنبية تعمل في السوق سواء عن طريق مصانع لها في مصر أو عن طريق مكاتبها العلمية.

وأعلنت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات 3 مايو الجاري، عن توافر احتياطي كافي من الأكسجين الطبى والمستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل على جاهزية القطاع الطبى بشكل دائم للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

وأكد الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن الوضع لدينا فى مصر أفضل جداً، حيث استطاعت الحكومة توفير اللقاحات الصينية والأمريكية والإنجليزية، مشيدا باهتمام القيادة السياسية والحكومة بالملف الصحي، وعدم ادخارها جهدا فيما يخص الحفاظ على صحة وسلامة وأرواح المواطنين.

وناشد العزبي، المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وذلك حفاظا على سلامتهم علاوة على استمرار عجلة الإنتاج بما يخدم المصلحة العامة.