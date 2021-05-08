أسعار الذهب ترتفع في ختام تداولات الأسبوع.. وعيار 21 يسجل 792 جنيهاً

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الـ48 ساعة الماضية بأكثر من 10 جنيهات، وذلك مع الارتفاع الواضح في سعر أونصة الذهب بالتداولات الفورية بأكثر من 1% بختام جلسات التداول هذا الأسبوع، لتكسر الأونصة أكبر حاجز مقاومة في الشهرين الماضيين وتسجل سعر 1830 دولاراً.

ونشر موقع "الرؤية" الإماراتي قائمة بأسعار الذهب في مصر، وجاءت على النحو التالي:

- سعر الذهب عيار 24 في مصر يسجل 905 جنيهات

- سعر الذهب عيار 21 في مصر يسجل 792 جنيهاً

- سعر الذهب عيار 18 في مصر يسجل 679 جنيهاً

- سعر الجنيه الذهب في مصر 6336 جنيهاً