الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يتراوح بين 27_30 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن والبيض  اليوم السبت  8-5-2021 استقرارا فى الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك. 

 

وسجلت الدواجن البيضاء  25 جنيها في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك  بين 27-30 جنيها للكيلو، فيما سجلت الدواجن  البلدى  37-40 جنيها للكيلو،و سجلت الدواجن المجمدة  30-37 جنيها. 

 

 تراوحت أسعار البيض الأبيض  بين 33-35 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34  جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة. 

 

 

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