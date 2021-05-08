شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 8-5-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم السبت 8-5-2021 ، ثباتا أمام الجنيه المصرى لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك الإسكندرية عند 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 15.61 جنيه للشراء ، 15.71 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى "cib" استقرارا عند 15.61 جنيه للشراء ، 15.71 جنيه للبيع، وفى وبنك القاهرة مستقرا عند 15.62 جنيه للشراء ، 15.72 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.