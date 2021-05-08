شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب بختام تداولات الأسبوع وعيار 21 بـ792 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاع ملحوظ بختام تداولات الأسبوع، وفق سعر الإغلاق أمس الجمعة، ليصعد الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي بالسوق المصري لمستويات 792 جنيها للجرام، وهو السعر المسجل في سوق الذهب الآن.

وسجل سعر أونصة الذهب عالميًا مستويات 1830 دولارا، وفق سعر إغلاق الأسواق، وهو السعر الأعلى للذهب منذ فبراير 2021، بنسبة ارتفاع تتجاوز 1.5 % خلال هذا الأسبوع فقط، مقابل 1790 دولار بمستهل تعاملات يوم الخميس الماضى.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 8 مايو 2021

سعر الذهب في مصر عيار 21 يسجل 792 جنيها للجرام، ويبلغ الذهب عيار 24 سعر 905.25 جنيه، وسعر الذهب عيار 18 سعر 678.75 جنيه للجرام، ويبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر6336 جنيها.

وقد توجد بعض الفروق في سعر الذهب بمصر، من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخري بقيمة من جنيه إلى جنيهين فقط، وهي قيم غير مؤثرة في مجريات تداول الذهب في مصر.

وكان سعر الذهب سجل ارتفاعا ملحوظا بقيمة 4 جنيهات مستهل تعاملات أمس الجمعة، ليرتفع عيار 21 لمستوى 788 جنيها للجرام، وفي التداولات المسائية ارتفع 4 جنيهات أخرى ليسجل الذهب 792 جنيها للجرام، وهو السعر المستمر معنا في تداولات اليوم السبت.