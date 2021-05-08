الصين تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا

(رويترز)

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 يوم السابع من مايو/أيار، مقارنة مع 13 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان: إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين إصابات مؤكدة، إلى ثماني حالات من 17 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 90746 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.