شكرا لقرائتكم خبر عن بزرة ميد دبي مركز متألق لزراعة الشعر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقوم العديد من الأشخاص في الوقت الحالي بالسفر إلى الخارج لإجراء عمليات التجميل، ولكن ما الذي يجعل دبي اختياراً لبعض الأشخاص وجهة لعمليات زراعة الشعر؟ تشتهر دبي بكونها وجهة عالمية في مجال السياحة العلاجية، فهي خيار متاح لأولئك الذين يتطلعون إلى إجراء جراحة زراعة الشعر. فقد صنف مؤشر السياحة العلاجية 2020-2021 دبي على أنها الوجهة الأولى للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط، للعام الثاني على التوالي، محققة المركز السادس على مستوى العالم. وقد حددت الإمارة أيضاً هدفاً طموحاً لعام 2021 وهو أن تستقطب 500 ألف سائح طبي، نصفهم من داخل الإمارات والنصف الآخر من أماكن أخرى. إذن، ما الذي يميزها عن المدن الأخرى التي تقدم أيضاً هذا النوع من العلاج؟ يعتبر بزرة ميد أحد مراكز الجراحة التجميلية الرائدة في الشرق الأوسط، لمعرفة ذلك.

نجاح عالمي الصلع حالة شائعة تصيب ملايين الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم، لكنها يمكن أن تكون مصدر إحراج للكثيرين، فالشعر له تأثير كبير على مظهرنا العام. أصبحت عملية زراعة الشعر حلاً شائعاً على مر السنين، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة الوعي الناتج عن وسائل التواصل الاجتماعي. لا يتطلب الأمر سوى بحث سريع عبر الإنترنت لتجد أن العديد من المشاهير والمؤثرين قد استخدموا عمليات زرعة الشعر لاستعادة مظهر الشعر الطبيعي والكامل. يأتي ملايين المسافرين إلى دبي كل عام لمشاهدة وتجربة السياحة ذات المستوى العالمي، بما في ذلك البنى التحتية الطبية المتطورة والمرافق. وفي هذا الصدد، عالج بزرة ميد مرضى من الإمارات، المملكة المتحدة، أمريكا، السعودية، سويسرا، عمان، البحرين، الكويت وغيرها. يتحدث فريقه باللغة الإنجليزية، العربية، الإيطالية، الروسية، الفرنسية، الأوردو، التاغالوغ، النيبالية، المالايالامية، الهندية، والتاميلية لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من المرضى الدوليين. رعاية صحية متقدمة دبي هي موطن لأرقى الفنادق في العالم، والتي بدورها تجذب المسافرين الباحثين عن الفخامة. عندما يزور المرضى الدوليون بزرة ميد لتلقي العلاج، سيتم تزويدهم بأفضل أماكن الإقامة الفندقية لمدة يومين وخدمة نقل المطار بسائق. تمتد هذه الثقافة الفاخرة إلى الخدمات الطبية في المدينة، حيث تحتوي العيادة على غرف جراحية كبيرة ومجهزة تجهيزاً كاملاً، وتتميز جميعها بأحدث معدات ومرافق الرعاية الصحية من أجل إقامة نظيفة ومريحة.

بمجرد اكتمال العلاج، يتم إعطاء المرضى حقيبة رعاية تحتوي على جميع المنتجات التي يحتاجونها للشفاء الآمن. كما يتم تقديم مجموعة كاملة من خدمات ما بعد الرعاية، بما في ذلك عام من متابعة الرعاية اللاحقة المجانية لضمان رضاهم التام عن النتائج. يتم إجراء جميع الاتصالات قبل الوصول باستخدام سلسلة من الاستشارات الافتراضية مع متخصصي زراعة الشعر الرائدين في بزرة ميد الذي يتكون فريقه من أربعة جراحين وستة عشر تقنياً. ما توصلت إليه التكنولوجيا بزرة ميد لديه نظام طبي شامل يفحص حالة شعر وفروة رأس المريض باستخدام أحدث التقنيات والأدوات الحديثة المتاحة اليوم. كما يقومون بإجراء العلاجات باستخدام أفضل طرق زراعة الشعر التقنية وFUE (باستخدام تقنية Nano FUE)، وهي تقدم جراحي تم اختياره لأنها لا تؤثر سلباً في أنسجة فروة الرأس وتزيل الندوب الخطية في المنطقة المانحة. تستخدم العيادة أحدث شفرات وقلم الياقوت، والتي تتضمن استخدام حجر الياقوت لعمل شقوق دقيقة في المنطقة المستقبلة التي يتم زرع الشعر فيها بعد ذلك. تحل هذه الأقلام محل الشفرات الفولاذية التقليدية التي تستخدم غالباً في إجراءات FUE العادية.