مقتل ثلاثة عسكريين بانفجار عبوة ناسفة في وسط مالي

(أ ف ب)

قتل ثلاثة عسكريين ماليين وأصيب ستّة آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور قافلتهم في مقاطعة هومبوري في وسط البلاد الجمعة، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية وأمنية.

وقال مسؤول في شرطة موبتي عاصمة مقاطعة هومبوري لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه: إنّ القافلة العسكرية كانت عائدة إلى المعسكر بعد قيامها بمهمة تزوّد بإمدادات حين انفجرت عبوة ناسفة منزلية الصنع، ممّا ألحق أضراراً بالغة بالآلية التي كانت تتقدّم القافلة.

وأضاف أنّ الانفجار أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة ستّة آخرين بجروح.

من جهته قال الجيش المالي في بيان إنّ الهجوم أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وخمسة جرحى تمّ إخلاؤهم إلى مدينة غاو في شمال البلاد بمساعدة قوة برخان العسكرية الفرنسية.