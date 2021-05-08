شكرا لقرائتكم خبر عن 1.56 مليار جنيه استثمارات حكومية لإنشاء وتطوير 23 مستشفى ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منظومة الصحة، طفرة هائلة وغير مسبوقة، حيث تم إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد العديد من المشروعات التى تساهم فى رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الموجهة لمشروعات وزارة الصحة شهدت نموا لتصل إلى 47.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة 205% مقارنة بـ20/2021، متضمنة مشروعات حياة كريمة.

وأوضحت التخطيط، فى تقرير لها، أنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء وتطوير 23 مستشفى بتكلفة تصل لـ1.56 مليار جنيه، حيث تصل نسبة تنفيذ الإنشاءات 77%، حيث تشهد معدلات تنفيذ بصورة سريعة، لسرعه دخولها الخدمة، وبدء استفادة المواطنين منها .

وكشف التقرير، أن الاعتمادات الخاصة بمُبادرة الـمشروع القَوْمِيّ لِلِاكْتِفَاء الذَّاتِي مِن مُشتقات البلازما، تصل إلى 650 مليون جنيه، وتَستَهدِف إنْشَاء 20 مركزًا لتجميع البلازما، ومخزن استراتيجي مركزى.