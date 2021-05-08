شكرا لقرائتكم خبر عن توطين 39 مهنة بالتعليم الأهلي خلال 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الدليل الإجرائي لقرار توطين قطاع التعليم الأهلي (المدارس الأهلية - العالمية) أمس، عن توطين 39 مهنة بقطاع التعليم الأهلي خلال 4 أشهر (27) مهنة للوظائف التعليمية في المدارس الأهلية، و(12) مهنة بالمدارس الأهلية العالمية، حيث سيتم إيقاف رخص العمل للمنشآت المخالفة للتوطين.

فيما أوضح الدليل الإجرائي تطبيق نسبة التوطين بـ 90 % في الفصل الأول للعام الدراسي 1443هـ لمهن التعليم الأهلي (بنات)، وبنسبة 60 % لمهنة التعليم (بنين)، و80% نسبة التوطين بمهن التعليم الأهلي (بنين، بنات).

وحدد الدليل الإجرائي 4 أشهر مهلة لتطبيق قرار التوطين الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، للوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات المرحلة الأولى؛ وفق عددٍ من التخصصات وعلى عدة مراحل تُطبق بنسب محددة على ثلاث سنوات.

ويستهدف القرار زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات بما فيها الرياضيات والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي، وزيادة نسب التوطين في تخصصات اللغة العربية والهوية الوطنية والدراسات الإسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والتربية البدنية كمرحلة أولى في المدارس العالمية.

ويهدف القرار إلى توفير 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبنات الوطن في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث سنوات القادمة، حيث يأتي هذا القرار منسجمًا مع خطة الوزارة في التوطين وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي.