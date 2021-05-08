شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل 121 نشاطا خدميا وتجاريا للأسر المنتجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف بنك التنمية الاجتماعية عن مشروع الدليل الإجرائي للائحة تنظيم عمل الأسر المنتجة وطرحه للاستطلاع وإبداء المرئيات، ويتضمن تمويل 121 نشاطا إنتاجيا وخدميا وتجاريا للأسر المنتجة، وإنشاء اللجنة الدائمة في البنك لتيسير عمل الأسر المنتجة ومعالجة الصعوبات، ومناقشة شؤون وقضايا الأسر المنتجة المتعلقة بنشاطاتها.

ويهدف المشروع إلى تعريف وتصنيف الأسر المنتجة، وتنظيم وتحديد الأنشطة التي تمارسها وآلية تسجيلها، بالإضافة إلى توزيع الأدوار والمسؤوليات للجهات ذات العلاقة وتنظيم العلاقة فيما بينها، كما يوضح المشروع سبل حصول الأسر المنتجة على الخدمات المالية وغير المالية وكذلك تفسير مواد اللائحة التنظيمية للأسر المنتجة.

ويتولى البنك تزويد الجمعيات الأهلية وجهات الدعم والرعاية بمحافظ تمويلية لإقراض الأسر المنتجة من خلال المبالغ المخصصة من رأس ماله لتمويل المشاريع الإنتاجية طبقا للسياسات والإجراءات الداخلية الخاصة بالبنك.

ويحق للبنك أن يفتح حسابا مستقلا للأسرة ورعايتها في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة يودع فيه ما يخصص من الدولة لدعم الأسر المنتجة ورعايتها، الإيرادات المتحصلة من إيجارات محلات الأسر المنتجة، التبرعات والهبات التي يتسلمها البنك لدعم الأسر المنتجة ورعايتها، ويتم استخدام الأموال المحصلة بموجب اعتماد رئيس اللجنة الدائمة للأسر المنتجة.

كما يتم استخدام الأموال المحصلة لصالح الأسر المنتجة ورعايتها المذكورة في المادة السابقة في الأمور أبرزها شراء أو استئجار أراض حاضنات ومنشآت لإقامة منافذ تسويق لمنتجات الأسر المنتجة أو حاضنات إنتاجية، والتعاقد مع الجهات المتخصصة لتقديم الخدمات المنصوص عليها في هذه اللائحة للأسر المنتجة، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمتخصصين لتقديم الدعم لعمل البنك واللجنة الدائمة، وتأسيس وإدارة منافذ التسويق والحاضنات وتشغيلها، ودعم تطوير منتجات وخدمات الأسر المنتجة السعودية.

فيما تختص اللجنة الدائمة للأسر المنتجة في بنك التنمية الاجتماعية والمكونة من عضوية 15 جهة حكومية، بمناقشة شؤون وقضايا الأسر المنتجة المتعلقة بنشاطاتها، والعمل على علاج الصعوبات التي تواجه الأسر المنتجة، وتيسير عمل الأسر المنتجة، وإعداد برامج خاصة أو شراكات تعاون وتكامل بين الجهات الممثلة في اللجنة الدائمة تسهم في تنفيذ أهداف اللائحة وذلك في ضوء أحكامها، وإيقاف النشاط نهائيا مع شطب السجل وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، وإصدار موافقة لممارسة النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي في حال رغبة الأسر المنتجة تسويق منتجاتها خارج الأماكن والمنافذ التي يخصصها البنك لتسويق منتجاتها، وتحديد فئات من المجتمع لتكون في حكم الأسر المنتجة.

أما الشروط العامة للتسجيل، فحدد البنك أن يكون المتقدمة او المتقدم سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك من يعاملون معاملة السعوديين طبقا لنظام العمل السعودي، ويجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة هجرية عند تقديم طلب التسجيل، ويجب ألا يكون لدى المتقدم سجل تجاري، ودخل النشاط إن وجد، يجب ألا يزيد الدخل الشهري لطالب التسجيل عن 30 ألف ريال شهريا، ويجب تقديم إثبات سكن مقبول لدى البنك (عقد إيجار، صك ملكية، أو عنوان وطني)، ومدة التسجيل ثلاث سنوات ويجوز تجديده لمدد مماثلة متى انطبقت شروط التسجيل على طالب التسجيل.