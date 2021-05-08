شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية توسع مكاسبها و"داو جونز" و"إس أند بي 500" يحققان إغلاقا قياسياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة رغم صدور تقرير الوظائف الشهري المخيب للآمال، وتمكن "داو جونز" و"إس أند بي 500" من تحقيق مستويات قياسية جديدة.



وأظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 266 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان بينما أشارت التوقعات إلى إضافة ما يقرب من 990 ألف وظيفة.



وارتفع معدل البطالة في أمريكا إلى 6.1% في الشهر الماضي من 6% في مارس/آذار، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض المؤشر عند 5.8%.



وعلق الرئيس الأمريكي "جو بايدن" على هذه البيانات بأنه رغم تقرير الوظائف المخيب للآمال، لا يزال الاقتصاد على الطريق الصحيح.



ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.3% أو ما يعادل 19 سنتا وأغلق الخام عند 64.90 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.1%، وبلغ أعلى سعر عند 65.2 دولار وأقل سعر عند 63.9 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.2% أو ما يعادل 19 سنتا وأغلق الخام عند 68.28 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.3%، وبلغ أعلى سعر عند 68.6 دولار وأقل سعر عند 67.3 دولار.



وفي ختام التداولات، صعد مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 227 نقطة) إلى 34777 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7%، وبلغ أعلى مستوى اليوم عند 34811 نقطة وأقل مستوى عند 34464 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 119 نقطة) إلى 13752 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 13828 نقطة وأقل مستوى عند 13690 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 31 نقطة) إلى 4232 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%، وبلغ اعلى مستوى عند 4238 نقطة وأقل مستوى عند 4201 نقطة.