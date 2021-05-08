شكرا لقرائتكم خبر عن (فيديو) ميليشيات مسلحة تقتحم مقر إقامة المجلس الرئاسي الليبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وسائل إعلام ليبية، باقتحام عناصر مسلحة لفندق كورنثيا مقر إقامة المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس، في وقت متأخر من مساء الجمعة، مشيرة إلى أن رئيس المجلس محمد المنفي، غادر الفندق من الباب الخلفي قبل وصول الميليشيات.

و قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن جميع أعضاء المجلس بخير.

وذكرت تقارير عدة أن بعض الميليشيات اقتحمت المقر، رفضاً لقرار المجلس بتعيين حسين العائب رئيساً لجهاز المخابرات بدلاً من عماد الطرابلسي، مشيرة إلى أنها تطالب المجلس بالتراجع عن قراره.

من جانبها، قالت صحيفة "المرصد" الليبية، إن المنفي في مكان آمن، في حين أن عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله حسين اللافي يتواجد في تونس.