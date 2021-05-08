شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: أدين بالفضل إلى زايد وراشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقطعاً مصوراً لمناجاة شعرية لسموه، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» عبر وسم ومضات رمضانية، تضمنت أبياتاً شعرية لسموه حول الدور والفضل الكبير للمغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، على سموه.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر الأبيات الشعرية أن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد، قد أوصاه بالتمسك بتعاليم الدين الإسلامي، فيما أكد سموه علاقته الخاصة بالشيخ زايد طيب الله ثراه، والتنويه بعظيم فضله عليه بعد والده، رحمه الله.

جاءت هذه الومضة تكريماً لجهودهما العظيمة، وترسيخاً لثقافة الوفاء للرواد الأوائل حيث قال سموه:

فجاه انتبهت ومنادي الحق ناداني

ولبيت داعي إلى ربي يناديني

وفي سجدتي راجي عفو وغفراني

دعيت لاثنين دايم حبهم ديني

أبويه راشد الذي بالدين وصاني

وأبويه زايد الذي فضله مغطيني