شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل يصعق ليستر ويقترب من حسم البقاء في الدوري الممتاز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليستر (إنجلترا) - (رويترز)

سجل كالوم ويلسون ثنائية، ليقود نيوكاسل يونايتد لفوز كبير 4-2 على مضيفه ليستر سيتي الجمعة، ليضمن إلى حد كبير البقاء في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، ويترك صاحب الضيافة في موقف صعب في الصراع على إنهاء الموسم في المربع الذهبي.

بدأت ليلة ليستر سيتي صاحب المركز الثالث الكارثية، بعد خطأ تشالار سويونجو الذي استفاد منه جو ويلوك، ليضع نيوكاسل في المقدمة بعد 22 دقيقة مسجلاً رابع أهدافه في أربع مباريات.

وأنقذ مارتن دوبرافكا مرماه من عدة محاولات لصالح فريق المدرب ستيف بروس قبل أن يضاعف بول دوميت الغلة بضربة رأس قوية بعد 34 دقيقة.

وغاب ليستر، الذي سيواجه تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي، عن مستواه ليجعل ويلسون النتيجة 3-صفر من هجمة مرتدة في الدقيقة 64 وسجل الهدف الرابع بعد عشر دقائق أخرى.

وسجل مارك ألبرايتون وكليتشي إيهيناتشو هدفين متأخرين وتصدى دوبرافكا لمحاولة خطيرة من أيوزي بيريز، بعد أن هدد ليستر بانتفاضة غير متوقعة. لكن الوقت كان قد تأخر بالفعل، ليتجرع الهزيمة الثامنة له على ملعبه في الدوري، ويفتح الطريق للفرق التي تليه في الترتيب للمنافسة على المربع الذهبي.

ويملك ليستر 63 نقطة قبل ثلاث مباريات من النهاية متفوقاً بنقطتين على تشيلسي وبخمس نقاط على وست هام يونايتد. وصعد نيوكاسل للمركز 13 برصيد 39 نقطة من 35 مباراة ويبتعد بفارق 12 نقطة على فولهام صاحب المركز 18 الذي تتبقى له أربع مباريات.