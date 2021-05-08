شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يقترب من لقب دوري الخليج العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترب نادي الجزيرة خطوة إضافية مهمة الجمعة، من الفوز بلقب دوري الخليج العربي، بعد تغلبه على العين بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، ضمن لقاءات الجولة (25)، من البطولة.

وبهذه النتيجة يكون رصيد الجزيرة وصل إلى 54 نقطة في الصدارة، ويحتاج إلى الفوز على خورفكان في الجولة الأخيرة فقط، للإعلان عن تتويجه بطلاً للدوري، أو تعادله في حالة تعادل بني ياس بالجولة الأخيرة.

وواصل بني ياس مطاردته للصدارة أيضاً بعد تغلبه على الظفرة بخمسة أهداف مقابل لا شيء، حيث أصبح رصيده 53 نقطة.

وفي باقي المباريات تأكد هبوط فريق حتا الليلة برغم فوزه على اتحاد كلباء بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وفاز الشارقة على عجمان بثلاثة أهداف نظيفة، ليحافظ على المركز الثالث في الدوري، وتعادل خورفكان مع الفجيرة بدون أهداف، كما تعادل الوحدة مع النصر بهدفين لكل منهما، وفاز شباب الأهلي على الوصل بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.(وام)