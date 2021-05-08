شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع متوسط تكلفة إرسال التحويلات في مصر بنهاية 2019 والان مع تفاصيل الخبر
ويشير تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أنه عالميا تعتبر البنوك هي الأكثر تكلفة لإرسال التحويلات بمتوسط بلغ 8.6%، وشركات تحويل الأموال بنسبة 5.8%، وشركات الهاتف المحمول بنسبة 2.8%، ولكن على الرغم من أن شركات الهاتف المحمول وشركات تحويل الأموال هي الأقل تكلفة، إلا أنها تواجه عقبات متزايدة مع إغلاق البنوك لحساباتها في بعض الأحيان للحد من مخاطر عدم الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشهد منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، أعلى متوسط تكاليف التحويلات، حيث بلغت حوالي 9.4%، و9.3% على الترتيب خلال الربع الأول في كل من عام 2018، 2019، كما سجلت منطقة جنوب آسيا أدنى نسبة لمتوسط تكاليف التحويلات عند 5.2%، و5%، خلال نفس الفترة الزمنية.