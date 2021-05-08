شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا ترتفع إلى أعلى مستوى في 8 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات صينية قوية فضلاً عن المخاوف المتزايدة بشأن نقص المعروض العالمي.



وارتفعت أسعار الصويا إلى أعلى مستوى في نحو 8 سنوات في ظل المخاوف المتزايدة بشأن الطقس في البرازيل وأمريكا الشمالية الأمر الذي ينذر بضعف المعروض.



كانت بيانات أخرى صادرة اليوم قد اظهرت أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الصيني ارتفع إلى 56.3 نقطة في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع القراءة عند 54.2 نقطة.



وحقق الميزان التجاري الصيني فائضا بنحو 277 مليار يوان بينما توقع محللون تحقيق فائض قدره 130 مليار يوان.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 90.2 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 90.9 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 90.2 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.3% إلى 15.89 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 15.99 دولار وأقل سعر عند 15.62 دولار.