شكرا لقرائتكم خبر عن 13 عمومية بالبورصة قبل أجازة عيد الفطر أبرزها لمجموعة "عز" و4 شركات أدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 15 حدثًا خلال الأسبوع الجاري وقبل أجازة عيد الفطر المبارك، موزعة بين 13 جمعية عامة لشركات رجل أحمد عز، وهي: عز الدخلية للصلب بالإسكندرية وحديد عز والعز للسيراميك والبورسلين -الجوهرة- و4 شركات أدوية، وهي: القاهرة والإسكندرية وممفيس والعربية للأدوية، فيما ينتهي خلال هذا الأسبوع الحق في التوزيع النقدي لكوبون شركة طلعت مصطفى القابضة، ويتم صرف القسط الأول من الكوبون يوم 12 مايو الجاري، وتنظر المحكمة دعوى لشركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

تبدأ أحداث البورصة المصرية، اليوم السبت، بعقد 10 جمعيات عامة عادية وغير عادية، وهي لشركات عز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، وتنظر المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية، وتقرير الحوكمة واعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر المقبل، وتعيين مجلس إدارة لدورة جديدة طبقاً للنظام الأساسي للشركة، فيما تناقش الجمعية العامة غير العادية، النظر في قيام عز الدخيلة بإصدار كفالات تضامنية لصالح شركاتها التابعة "شركة العز لصناعة الصلب المسطح وشركة مصانع العز للدرفلة، كما تعقد الجمعية العامة لشركة حديد عز وتناقش نفس البنود بالإضافة إلى التغييرات التي تمت في مجلس الإدارة.

وتعقد الشركة الثالثة لمجموعة عز، وهي العز للسيراميك والبورسلين، لمناقشة التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة، وضم عضوين مستقلين لمجلس الإدارة، ومناقشة اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، ومراقب الحسابات عن القوائم المالية، والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، فيما تنظر الجمعية العامة غير العادية، تعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسي للشركة.

وفي نفس اليوم، تعقد عمومية 4 شركات أدوية، وهي: الإسكندرية والقاهرة والعربية وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، لمناقشة مناقشة تشكيل مجلس إدارة، وانتخاب ممثل عن المساهمين من الأشخاص الاعتبارية أو الأفراد من القطاع الخاص في عضوية مجلس الإدارة، وعلى مستوى الجمعية العامة غير العادية، ستتم مناقشة تعديل المواد 18-19-21-24-25-36-37-40-43-51 من النظام الأساسي للشركة، ويختتم يوم السبت بعقد الجمعية العامة للشركة الدولية للأسمدة والصناعات الكيماوية، لمناقشة تعديل المادة 3 من النظام الأساسي بحذف أنشطة من غرض الشركة.

ويعقد يوم الأحد الموافق 9 مايو الجاري، الجمعية العامة العادية لشركتي الشمس للإسكان والتعمير والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، وتناقش الأولى اعتماد قرار مجلس الإدارة بشأن بيع محفظة مالية للبنك العقاري المصري العربي وما يلزم من إجراءات تنفيذي، والمصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021، كما سيتم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة، ومراقب الحسابات، والقوائم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتعقد الثانية بعدما تأجيلها من يوم 18 أبريل الماضي.

وفي نفس اليوم، تنظر محمد مدني كلي الجيزة، الدعوى رقم 3063 لسنة 2020 مدني كلي الجيزة، ضد أحمد محمد فتوح وآخرين، بشركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وموضوعها دعوى حساب وإلزام إلى جلسة 9 مايو 2021، كما ينتهي الحق في التوزيع النقدي لكوبون رقم 8 لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة بإغلاق جلسة يوم الأحد، على أن يتم توزيع الكوبون بواقع 0.145 جنيه للسهم الواحد، يسدد على قسطين متساويين؛ القسط الأول قيمته 0.072 جنيه، ويتم صرفه اعتبارًا من 12 مايو الجاري، والقسط الثاني قيمته 0.072 جنيه ويتم صرفه اعتباراً من 15 يوليو المقبل.

ويعقد يوم الاثنين 10 مايو، 5 جمعيات عامة عادية وغير عادية لـ3 شركات وهي جنوب الوادي للأسمنت، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وتنظر الأولى تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة، وتقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وتنظر الثانية نفس البنود، بالإضافة إلى نظر الجمعية العامة غير العادية تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة، وتناقش الثالثة تتم مناقشة إعادة انتخاب مجلس إدارة لفترة 3 سنوات جديدة، وعلى مستوى الجمعية العامة غير العادية، ستتم مناقشة تعديل المواد 20-29-30 من النظام الأساسي.