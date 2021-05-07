شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على استقرار لكنها تحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 6% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور تقرير الوظائف الشهري الذي سجل بيانات مخيبة للآمال.



وأظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 266 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان بينما أشارت التوقعات إلى إضافة ما يقرب من 990 ألف وظيفة.



وارتفع معدل البطالة في أمريكا إلى 6.1% في الشهر الماضي من 6% في مارس/آذار، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض المؤشر عند 5.8%.



وعلق الرئيس الأمريكي "جو بايدن" على هذه البيانات بأنه رغم تقرير الوظائف المخيب للآمال، لا يزال الاقتصاد على الطريق الصحيح.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 90.2 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 90.9 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 90.2 نقطة.



وفي ختام التداولات، استقرت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو/تموز عند 27.48 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 6.1%.