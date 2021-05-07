شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مستفيداً من ضعف الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تدالات اليوم الجمعة وسط انخفاض ملحوظ للعملة الأمريكية مما خفض الضغوط على العملات الأخرى.



جاء ذلك عقب بيانات حكومية أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 266 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان بينما أشارت التوقعات إلى إضافة ما يقرب من 990 ألف وظيفة.



وارتفع معدل البطالة في أمريكا إلى 6.1% في الشهر الماضي من 6% في مارس/آذار، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض المؤشر عند 5.8%.



وانخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 90.2 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 90.9 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 90.2 نقطة.



وكشفت بيانات حكومية بريطانية عن أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء سجل القراءة 61.6 نقطة بينما أشارت توقعات المحللين إلى تحقيق القراءة 62 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1.4003، وسجل أعلى سعر عند 1.4006 في حين سجل أقل سعر عند 1.3887.