شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع محققاً مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعقب صدور تقرير الوظائف الشهري في أمريكا.



وأظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 266 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان بينما أشارت التوقعات إلى إضافة ما يقرب من 990 ألف وظيفة.



وارتفع معدل البطالة في أمريكا إلى 6.1% في الشهر الماضي من 6% في مارس/آذار، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض المؤشر عند 5.8%.



وعلق الرئيس الأمريكي "جو بايدن" على هذه البيانات بأنه رغم تقرير الوظائف المخيب للآمال، لا يزال الاقتصاد على الطريق الصحيح.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 90.2 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 90.9 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 90.2 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.9 أو ما يعادل 15.60 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1831.30 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 10 فبراير/شباط كما حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.6%.