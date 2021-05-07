شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره عقب تقرير الوظائف الشهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة وعمق خسائره في أعقاب صدور تقرير الوظائف الشهري الذي سجل بيانات مخيبة للآمال.



وأظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 266 ألف وظيفة خلال أبريل/نيسان بينما أشارت التوقعات إلى إضافة ما يقرب من 990 ألف وظيفة.



وارتفع معدل البطالة في أمريكا إلى 6.1% في الشهر الماضي من 6% في مارس/آذار، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض المؤشر عند 5.8%.



كانت بيانات أخرى صادرة اليوم قد اظهرت أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الصيني ارتفع إلى 56.3 نقطة في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع القراءة عند 54.2 نقطة.



وحقق الميزان التجاري الصيني فائضا بنحو 277 مليار يوان بينما توقع محللون تحقيق فائض قدره 130 مليار يوان.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 90.2 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 90.9 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 90.2 نقطة.