شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي للمحاسبات" يوصي شركة أموك بالاستفادة من دراسة لتحسين مواصفات السولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، أموك – إحدى شركات وزارة البترول- بالعمل على الاستفادة من دراسات فنية تكلفة 21 مليون جنيه لتحسين مواصفات السولار منذ عام 2017، ودراسة الاضمحلال لها، كما أوصى الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الأرض المقام عليها الشعلة وتسجيلها وإجراء ما يلزم من تسويات، وذلك بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة الإسكندرية للبترول وشركة أموك في 6 ديسمبر عام 2017.

وطالب المركزي للمحاسبات، في تقرير فحص القوائم المالية الدورية المجمعة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، بإعادة حساب الالتزامات والأصول الضريبية المؤجلة وفقًا لمتطلبات المعيار المحاسبي وإجراء ما يلزم من تسويات؛ لأن الشركة لم تقم بإعادة حساب الالتزامات والأصول الضريبية المؤجلة في 31 مارس عام 2021، وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 24، وتم حساب الفرق بين الإهلاك الضريبي والإهلاك المحاسبي فقط، كما أنه لم يتم إعادة حساب الضريبة المؤجلة عن فترات سابقة، وفقًا للأسعار الضريبية السارية وفقًا للفقرة رقم (60/أ) من المعيار.

كما طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، من شركة أموك حسم النزاع القضائي بين الشركة وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بشأن قيام الصرف الصحي بمطالبة الشركة بفروق مالية عن فترات سابقة، وطالب الجهاز كذلك بتطبيق معيار رقم 49 عقود التأجير بشأن عقود التأجير التشغيلية بالشركة، التي تتمثل في عقود تأجير مستودعات وسيارات.

وحققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، صافي مبيعات بلغت 7.1 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو عام 2020 حتى 31 مارس عام 2021 مقابل 7.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020، وتحولت الشركة للربحية وحققت 433 مليون جنيه أرباحًا مقابل خسائر 140.9 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.