شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 15 قطاعًا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي على رأسها "التجارة والموزعون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت كافة مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، باستثناء قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والعقارات بنسبة 0.4%، 0.7%، على التوالي، فيما تصدر القطاعات المرتفعة التجارة والموزعون بنسبة 5.1%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.6%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 4.4%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4.1%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.4%، وصعد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.1%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2%، ثم قطاعي مواد البناء والموارد الأساسية بنسبة 1.7%.

كما ارتفع قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.5%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.3%، يليه قطاعي الخدمات التعليمية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.7%، ثم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 1.08%، ليغلق عند مستوى 10588.09 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 2130.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 2.57%، مغلقًا عند مستوى 3050.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.75%، مغلقًا عند مستوى 12800.29 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 1239.63 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 8.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 658.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.3%، وقفز رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 338.8 مليار جنيه إلى 342.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 107.9 مليار جنيه إلى 109.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.4%.

كما ارتفع رأس المال، لمؤشر الأوسع نطاقاً من 446.7 مليار جنيه إلى 451.7 مليار جنيه بنسبة نمو 1.1%، فيما نزل رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.01 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.4%.