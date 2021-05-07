شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول إلى الارتفاع مجدداً و"برنت" أعلى 68 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وفي أعقاب صدور بيانات صينية قوية.



وأظهرت بيانات اقتصادية صينية صادرة اليوم أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي ارتفع إلى 56.3 نقطة في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع القراءة عند 54.2 نقطة.



وحقق الميزان التجاري الصيني فائضا بنحو 277 مليار يوان بينما توقع محللون تحقيق فائض قدره 130 مليار يوان.



ويرى مراقبون أن الطلب العالمي على النفط يتعافى بشكل تدريجي، فقد ارتفعت الواردات الصينية من الخام بأكثر من 7% خلال الأبعة أشهر الأولى من العام الجاري.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 90.2 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 90.9 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 90.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 17:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 64.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.2 دولار وأقل سعر عند 63.9 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.3% إلى 68.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.6 دولار وأقل سعر عند 67.3 دولار.