شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية 1.83% خلال أسبوع.. والأسواق الإماراتية تربح 22 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 1.83% خاسرًا 190.63 نقطة، ليغلق عند مستوى 10406.06 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار ريال ليغلق عند 9.641 تريليون ريال سعودي، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 2.2% رابحًا 58.88 نقطة ليغلق عند مستوى 2663.93 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.7% رابحًا 105.29 نقطة ليغلق عند مستوى 6152.09 نقطة لتربح الأسواق الإماراتية 22 مليار درهم، وصعد مؤشر مسقط.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.83% خاسرًا 190.63 نقطة، ليغلق عند مستوى 10406.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.3 مليار سهم بقيمة 36.1 مليار ريال عبر تنفيذ 1.6 مليون صفقة، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار ريال ليغلق عند 9.641 تريليون ريال سعودي.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة السعودية سهم "عطاء" بنسبة 8.81%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 7.81%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 7.64%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم "سيسكو" بنسبة 9.94%، ثم سهم "كهرباء السعودية" بنسبة 9%، ثم سهم "الاستثمار" بنسبة 8.54%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.7 مليار ريال سعودي.





الأسواق الإماراتيةفيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 2.2% رابحًا 58.88 نقطة ليغلق عند مستوى 2663.93 نقطة، وربح رأس المال السوقي 6.11 مليار درهم ليغلق عند مستوى 369.96 مليار درهم.

وصعد ببورصة دبي، قطاع البنوك بنسبة نمو 0.5% مدفوعًا بصعود سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.9%، ثم قطاع العقارات بنسبة 4.5% مدفوعًا بصعود سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 4.8%.

وزاد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.7% رابحًا 105.29 نقطة ليغلق عند مستوى 6152.09 نقطة، وربح رأس المال السوقي 15.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 897.35 مليار درهم.

وصعد ببورصة أبو ظبي، قطاع البنوك بنسبة نمو 1.6%، مدفوعًا بصعود سهم بنك أبو ظبي الأول بنسبة 2.1%، كما صعد قطاع العقارات بنسبة نمو 1.5% مدفوعًا بصعود سهم الدار العقارية بنسبة 1.4%.





بورصة مسقطصعد المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.12% رابحًا 49.02 نقطة، ليغلق عند مستوى 3810.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 94.93 مليون سهم، بقيمة 13.8 مليون ريال، وربح رأس المال السوقي 63.12 مليون ريال ليغلق عند مستوى 21.097 مليار ريال.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة مسقط، سهم "حديد الجزيرة العمانية" بنسبة 11.59%، ثم سهم "الغاز الوطنية" بنسبة 10.22%، ثم سهم "التأمين العربية فالكون" بنسبة 9.38%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم "الباطنة للتنمية والاستثمار" بنسبة 8.16%، ثم سهم "إس إم إس باور" بنسبة 7.14%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 3.64%.