شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الحديد ليتراوح بين 14050-14200 جنيه للطن في المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عدد من مصانع حديد التسليح، عن رفع أسعار لفائف وأطوال، بداية من اليوم الجمعة، لتصبح هذه هي الزيادة الثانية خلال هذا الشهر.

وتبدأ أسعار الحديد- وفقًا للأسعار الرسمية من المصنع- مضاف عليها ضريبة القيمة المضافة 14% من 14050 جنيه وتصل إلى 14200 جنيهًا للطن بسعر المصنع، مقابل 13500-13800 جنيهًا للطن قبل الزيادة الأخيرة.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن هذه الأسعار لا تتناسب مع حركة السوق في ظل انخفاض الطلب على مواد البناء بسبب تراجع معدلات البناء في بعض المدن فيما يخص التصاريح الخاصة بالبناء، مشيراً لـ"الخليج 365" إلى أن الأسعار العالمية أقل من هذه الأسعار لما يقترب من 2000 جنيها في سعر الطن.